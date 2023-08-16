В Стародубском районе после столкновения УАЗа с мопедом пострадали четыре человека. ДТП произошло 15 августа около полудня по улице Полевой в селе Курковичи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, произошло столкновения автомобиля УАЗ, за рулем которого был 27-летний водитель, с мопедом «Альфа», которым управлял 32-летний мужчина.

- В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель мопеда, а также его пассажирки 34, 9 и 7 лет, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавших госпитализировали.

Все они ехали без мотошлемов. Для установления состояния опьянения у водителя мопеда взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезвым.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.