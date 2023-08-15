Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет лежал в овраге рядом с домом №25. Сообщение оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска поступило 15 августа в 11:10. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Информацию передали экстренным оперативным службам.

- Минометная мина 50 миллиметров изъята группой спецработ и вывезена на полигон для последующей утилизации, - рассказали в мэрии города.