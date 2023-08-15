Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Советском районе Брянска прокуратуру возглавил Ярослав Шепида. При каз о назначении подписал генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сособщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ярослав Мирович родился в 1987 году в городе Мелитопаль Запорожской области Р.Украины. в 2009 году окончил Воронежский государственный университет.

После окончания университета работал помощником прокурора Погарского района, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области, и.о. заместителя прокурора Жирятинского района, заместителем прокурора Советского района г. Брянска. С 2018 года возглавлял прокуратуру Брянского района.

Классный чин – советник юстиции.