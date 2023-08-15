Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске пропал 53-летний Николай Любошенко. Местонахождение мужчины неизвестно с 7 августа. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так6 рост 179 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, седые. Глаза карие. В чем был одет – неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Любошенко, просят сообщать по телефонам: 8 (800) -700-54-52 или 112.

Напомним, в областном центре ищут 29-летнего Андрея Сергеева.