Фото: соцсети.

Брянский военнослужащий Роман Долгов погиб во время спецоперации на Украине. Уроженцу Новозыбкова было 24 года. Об этом сообщают в соцсети.

Романа Долгова 12 октября 2022 года призвали в рамках частичной мобилизации. 1 августа 2023 года рядовой героически погиб, в боях под Новоселовкой Луганской области. Он исполнял свой воинский долг.

парень родился в Новозыбкове 11 мая 1999 года. Закончил 9 классов школы №6, поступил в профессионально-педагогический колледж. Учился по специальности «Информационная безопасность». После окончания обучения служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Роман Долгов служил в спецназе ГРУ в городе Солнечногорске Московской области.

Роман был гордостью родных. О времени прощания с погибшим сообщат дополнительно.