Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске в парке Толстого отремонтировали семь деревянных скульптур. После восстановления в парк вернулся «Мастеровой-кузнец» из скульптурной композиции «Сошлись семь мужиков». Также отреставрировали «Десняночку» и «Емелю». В них восстановили сгнившие элементы. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Сейчас ремонтируют фигуру «Колдунья».

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

- Приглашаем жителей и гостей нашего города полюбоваться этими прекрасными работами! – говорят в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.