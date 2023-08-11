Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 11:12

В Брянске в парке Толстого отремонтировали семь деревянных скульптур

Работы по реставрации будут продолжать
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске в парке Толстого отремонтировали семь деревянных скульптур. После восстановления в парк вернулся «Мастеровой-кузнец» из скульптурной композиции «Сошлись семь мужиков». Также отреставрировали «Десняночку» и «Емелю». В них восстановили сгнившие элементы. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Сейчас ремонтируют фигуру «Колдунья».

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

- Приглашаем жителей и гостей нашего города полюбоваться этими прекрасными работами! – говорят в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.