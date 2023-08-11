Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске за взятку осудили бывшего главного врача онкодиспансера. Суд вынес приговор медику по обвинению в получении взятки через посредника в значительном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и в суде установили, что с июля по октябрь 2022 года руководитель лечебного учреждения получил от представителя коммерческой организации взятку 140 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за систематическое заключение договоров на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России.

- Суд приговорил виновного к штрафу в 1 миллион 400 тысяч рублей и лишил на два года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, - говорят в Следственном комитете. - Кроме того, суд конфисковал 140 тысяч рублей, полученные осужденным в результате совершения преступления, взыскав указанную сумму в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил. Уголовное дело на взяткодателя находится в производстве.