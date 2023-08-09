Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске автомобилистка на иномарке врезалась в мопед. ДТП произошло 8 августа в седьмом часу вечера на улице Строкина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летняя автомобилистка за рулем «Опель Корса» со стажем вождения чуть больше двух лет, выезжая с прилегающей территории, врезалась в мопед. 24-летний парень на мопеде «Сузуки» ехал по улице Горбатова со стороны улицы Бежицкой в направлении улицы Советской.

- В ДТП мотоциклист получил вывих пальца на левой руке, - говорят в Госавтоинспекции. - Парню назначили лечение и отпустили домой.