В Комаричском районе простились с погибшим в СВО Павлом Пурыгиным

Фото: "Верный путь32".

В Комаричском районе 8 августа простились с погибшим в зоне специальной военной операции Павлом Пурыгиным. Об этом сообщает издание «Верный путь32».

Начальник первого зенитного ракетного расчета второй зенитной ракетной батареи лейтенант Пурыгин погиб 2 августа при исполнении воинского долга.

Павел Пурыгин родился 16 апреля 1995 года в п. Марьинка Комаричского района Брянской области. в 2010 году он закончил девять классов Бочаровской средней школы и поступил в Брасовский промышленно-экономический техникум, по окончании которого получил специальность строителя. В 2014 году его призвали на срочную службу в вооруженные силы РФ. Затем боец продолжил служить по контракту.

Во время прохождения службы закончил Брянский государственный аграрный университет. Павел Николаевич участвовал в военной операции в Сирии. С первых дней начала СВО на Украине он встал в ряды защитников.. Награжден орденом Мужества, медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции».

На траурной церемонии присутствовали представители администрации района, военного комиссариата, родственники погибшего, друзья, сослуживцы, ветераны вооруженных сил. Память героя почтил минутой молчания. В памяти сослуживцев Павел останется добросовестным, исполнительным, всегда готовым прийти на помощь товарищем.

Его похоронили со всеми почестями. Провели церемонию складывания флага Российской Федерации, после чего передали его родственникам. У Павла Пурыгина остались жена и маленький ребенок.

В Брянске 8 августа простились с погибшим в СВО Павлом Костоглотовым. Героя похоронили на Ковшовском кладбище.