Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске пьяный автомобилист пытался подкупить автоинспектора. З8-летний житель Сельцо стал фигурантом уголовного дела за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, поздно вечером 20 июля этого года пьяный мужчина в служебном автомобиле инспекторов ГИБДД около одного из домов по улице 50-й Армии в Бежицком районе Брянска передал полицейским 80 тысяч рублей за несоставление протокола об административном нарушении.

Полицейские от взятки отказались, а о произошедшем сообщили в дежурную часть.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в Следственном комитете. - Осмотрены предметы, имеющие значение для расследования. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.