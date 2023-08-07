В Климовском районе после опрокидывания иномарки погиб водитель

В Климовском районе после опрокидывания в кювете иномарки погиб водитель. ДТП произошло 6 августа в третьем часу ночи на 16 километре дороги Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал со стороны села Новый Ропск в направлении села Любечане. Он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения, угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП водитель иномарки погиб на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Три пассажирки 19-ти, 16-ти и 15-ти лет, а так же молодой человек 23-х лет подучили различные травмы. Их госпитализировали.

Никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнем безопасности