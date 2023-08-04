В брянских Выгоничах 14-летние школьники на мопеде врезались в иномарку. ДТП произошло 3 августа около половины седьмого вечера на улице Павла Зайцева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 14-летний водитель мопеда «Мотоленд ZS50-А» ехал в направлении улицы Ленина. Он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Фольксваген Пассат», который ехал во встречном направлении. За его рулем был 19-летний парень.

- В ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил перелом средней трети большой берцовой кости справа, размозжение мягких тканей стопы справа, рваную рану левой голени, утрату памяти, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. 14-летний пассажир мопеда поранил правую ногу. Школьнику назначили лечение и отпустили домой.

Школьники ехали в мотошлемах. Водитель иномарки за рулем меньше двух лет. Его 36 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Из них 20 штрафов он не оплатил. Автомобилист был трезвым.