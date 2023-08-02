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НовостиОбщество2 августа 2023 13:17

В брянской Навле простились с погибшим в СВО Василием Музалевым

Жизнь нашего земляка оборвалась в 26 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В брянской Навле простились с погибшим во время спецоперации на Украине Василием Музалевым. Его жизнь оборвалась в 26 лет, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Отпевание воина совершил настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Навля иерей Тимофей Учватов.

Гражданская панихида со всеми воинскими почестями состоялась на кладбище в Навле. Здесь же и похоронили героя.

Брянцы выражают соболезнования родным и близким бойца.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.