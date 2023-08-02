В брянской Навле простились с погибшим в СВО Василием Музалевым

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В брянской Навле простились с погибшим во время спецоперации на Украине Василием Музалевым. Его жизнь оборвалась в 26 лет, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Отпевание воина совершил настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Навля иерей Тимофей Учватов.

Гражданская панихида со всеми воинскими почестями состоялась на кладбище в Навле. Здесь же и похоронили героя.

Брянцы выражают соболезнования родным и близким бойца.