Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске парень, вступивший в интимную связь с 16-летней девушкой и пытавшийся ее зарезать, отправился в колонию. Фигурантом уголовного дела по нескольким статьям стал 19-летний житель областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что 14 ноября 2022 года в Володарском районе Брянска парень находился в квартире своей 16-летней знакомой. Он хотел ее убить и нанес девушке 19 ударов ножом. Так он хотел скрыть совершенные в отношении нее преступления против половой неприкосновенности. Посчитав девушку мертвой, он покинул место преступления. Однако медикам удалось спасти ей жизнь.

- Суд приговорил парня к 14 годам лишения свободы, - говоря ТВ Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.