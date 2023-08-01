Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области осудят бывшую главу Комитета по управлению имуществом Клинцовской городской администрации. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что с декабря 2020 года по декабрь 2021 года женщина, занимая должность председателя Комитета по управлению имуществом Клинцовской городской администрации, из корыстных побуждений, поручила бухгалтеру выплатить премии по итогам года нескольким подчиненным ей сотрудникам, после чего часть премиальных денежных средств передать ей. Незаконно она получили больше 46 тысяч рублей. Деньги потратила на личные нужды.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ России оп Брянской области.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в Следственном комитете. - Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.