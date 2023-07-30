Под брянским Трубчевском после столкновения с легковушкой погиб 19-летний мопедист. ДТП произошло 28 июля около десяти часов вечера на седьмом километре дороги Трубчевск-Погар. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель мопеда «Орион, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не уступил автомобилю «Лада Ларгус», за рулем которого был 33-летний водитель.

- Водитель мопеда скончался на месте ДТП, - сообщают в Госавтоинспекции. - 17-летний пассажир мопеда получил тупую травму живота, ушиб грудной клетки, ушиб правого бедра. Его госпитализировали.

Водитель мопеда не имел водительских прав. Они вместе пассажиром ехали без мотошлемов. Для установления состояния опьянения у мопедиста взяли кровь на анализ.