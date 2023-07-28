Брянских стримеров осудили за истязание мужчины. 22-летний и 21-летний жители областного центра стали фигурантами уголовного дела по статье «Истязание». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что с апреля 2000 года по сентябрь 2021 года молодые люди были в Брянске и Брянской области. Они знали, что житель Ярославля находится в материальной и иной зависимости от них. Парни истязали мужчину, доставляя ему психические страдания и при этом свои действия снимали на камеру и демонстрировали в прямом эфире на одном из видеохостингов. За показ злодеи получали денежные переводы от зрителей – «донаты».

- Суд приговорил парней к трем годам и десяти месяцам и трем годам и семи месяцам колонии общего режима, – говорят в прокуратуре . – Приговор суда в законную силу не вступил.