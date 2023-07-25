Элина УСОЯН. Фото: пресс-служба УФССП России по Брянской области.

Брянские приставы ищут несовершеннолетних сестер Усоян. Девятилетнюю эллину и двухлетнюю Мирану разыскивают для определения их места жительства и передачи. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Также ищут их отца-должника - также должника - Усоян Мирана Бахтаваровича.

Миран УСОЯН. Фото: пресс-служба УФССП России по Брянской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых лиц, просят сообщить по телефонам: 8 (4832) 66-92-59 (Църнелова Юлия Леонидовна), 8 (48353) 2-23-37 (Разенков Владимир Аркадьевич), 8 (4832)66-92-92 (дежурная часть УФССП России по Брянской области).