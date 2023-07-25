Внимание - опасность! Начался сезон цветения борщевика!

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Пожалуй, никто не поспорит с утверждением, что борщевик – самый крупный сорняк Центрального региона России. Растение размножается с ужасающей скоростью, приспосабливается к любым условиям среды и демонстрирует недюжинную стойкость при попытках уничтожить его. Специально для борьбы с ним правительство разработало программу, куда вошёл целый комплекс мер противодействия. Почему же именно это растение заслужило столько внимания, поговорим с главным специалистом службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгением Обложко.

- Как бы Вы охарактеризовали борщевик Сосновского?

- Травянистое растение семейства Зонтичные, агрессивный инвазивный вид, обладающий очень высокой фитопродуктивностью, ядовит для человека и относится к сорнякам. Растение способно за сезон принести до 100 тысяч семян, вытесняя других представителей флоры и уничтожая целые экосистемы. Оно отлично себя чувствует даже в холодном климате, не имеет естественных болезней и вредителей, а цикл развития длится до 12 лет.

- Чем опасен борщевик для человека?

- Главное, чем опасен сок борщевика – это его ядовитость и токсичность. Результатом контакта с растением могут быть ожоги, аллергия, асфиксия, слепота, фотодерматоз (аллергия на солнце), витилиго (нарушение пигментации), кроме того при масштабных поражениях тела и анафилактическом шоке возможен летальный исход.

- В какой период растение представляет наибольшую опасность?

- Период, когда борщевик опаснее всего – это момент его цветения. Растение набирает наибольшую силу для размножения, поэтому все процессы в нём проходят особенно активно. Однако это не значит, что сорняк не представляет угрозы до и после цветения. Например, сухой борщевик не представляет опасности только в том случае, если вы на 100% уверены, что в нём не осталось сока. Иногда растение только находится в процессе усыхания – снаружи оно выглядит как сухостой, а по стеблю ещё текут соки, поэтому не рекомендуется трогать сорняк голыми руками ни при каких условиях.

- Что же делать с борщевиком Сосновского после выявления очагов его произрастания?

- Многие стандартные методы в данном случае не работают. Борщевик бесполезно скашивать, подрезать вручную, мульчировать сеном, выжигать. Один из наиболее эффективных способов борьбы с растением — применение гербицидов. При отсутствии на поле культурных растений борщевик Сосновского лучше всего уничтожать общеизвестными гербицидами-истребителями (Раундап, Глифор, Глифос, Спрут, Торнадо и др.). Эффективно действуют гербициды на молодые растения борщевика. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения. Для полного уничтожения борщевика Сосновского стоит осуществить несколько ежегодных химических обработок засоренного земельного участка. Важный аспект при проведении таких работ – соблюдение всех мер по обеспечению как общественной безопасности, так и безопасности тех, кто производит опрыскивание. Ведь работа ведется с ядовитыми веществами. Самый правильный выбор — обратиться в специальные учреждения, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы и профилактики сорных растений. Специалисты службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведут обработку очагов борщевика Сосновского гербицидами сплошного действия, одобренных ФАО (Международная организация по продовольствию и сельскому хозяйству). По окончании работ заказчик получит соответствующие документы о проделанной работе.

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