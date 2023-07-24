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НовостиОбщество24 июля 2023 9:56

В Брянской области завершают ремонт дороги Фокино-Пупково

Обновили участок длиной 1,9 километра
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе завершают ремонт дороги Фокино-Пупково. Здесь отремонтировали дорожное покрытие и завершают строительство тротуаров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

В порядок привели 1,9 километра магистрали. Работы проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На дороге сделали новое асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку. Подрядная организация обустроит здесь новое электроосвещение.