В Брянской области завершают ремонт дороги Фокино-Пупково

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе завершают ремонт дороги Фокино-Пупково. Здесь отремонтировали дорожное покрытие и завершают строительство тротуаров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

В порядок привели 1,9 километра магистрали. Работы проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На дороге сделали новое асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку. Подрядная организация обустроит здесь новое электроосвещение.