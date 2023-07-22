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НовостиПроисшествия22 июля 2023 8:22

В Брянске в квартире пожилой женщины пришлось взломать дверь

Горожанке потребовалась медицинская помощь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в квартире пожилой женщины пришлось взломать дверь. В субботу утром 22 июля в службу спасения позвонили горожане и попросили помочь вскрыть дверь в доме №5 по улице Одесская. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Соседи рассказали, что в этой квартире находится пожилая женщина. Она чувствует себя очень плохо и ей необходима срочная помощь.

- На место выехали городские спасатели, - рассказали в мэрии города. - В 09:15, после вскрытия двери, информация подтвердилась, на адрес направлена бригада скорой медицинской помощи.