Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в квартире пожилой женщины пришлось взломать дверь. В субботу утром 22 июля в службу спасения позвонили горожане и попросили помочь вскрыть дверь в доме №5 по улице Одесская. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Соседи рассказали, что в этой квартире находится пожилая женщина. Она чувствует себя очень плохо и ей необходима срочная помощь.

- На место выехали городские спасатели, - рассказали в мэрии города. - В 09:15, после вскрытия двери, информация подтвердилась, на адрес направлена бригада скорой медицинской помощи.