Двоих брянцев осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Двоих жителей Навлинского района осудили за незаконный борот оружия и боеприпасов. На них завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что брянцы приобретали пневматические и массогабаритные макеты оружия с целью их переделки кустарным способом в боевое, а также изготавливали боевые патроны различных калибров. Комплектующие для их снаряжения они заказывали через специализированные сайты.

- При задержании у подозреваемых изъяли два боевых пистолета марки «ПМ», 168 патронов калибра девять миллиметров, основные части к огнестрельному оружию и приспособления для дальнейшего переоборудования, - рассказали в УФСБ.

Мужчин приговорили к различным срокам лишения свободы от трех до шести лет условно и оштрафовали на 120 тысяч рублей.