Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 43-летнего Александра Демиденкова. Мужчина пропал в поселке Белые Берега 18 июля. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, очень короткая стрижка, глаза карие. Предположительно был одет в белую футболку, камуфляжные брюки, черные кроссовки с белой полосой. С собой у мужчины был зеленый рюкзак.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Демиденкова, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.

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