Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области главу сельской администрации осудят за служебный подлог. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Злоупотребление своими должностными полномочиями и служебный подлог». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что глава администрации сельского поселения с января по апрель 2023 года, находясь на рабочем месте действовала из личной заинтересованности. Она также руководствовалась знакомством с осужденным к обязательным работам жителем Карачевского района Брянской области. Женщина внесла в ежемесячные табели учета отработанного времени заведомо ложные сведения о его количестве при фактическом отсутствии осужденного на рабочем месте и невыполнении им работ в указанном объеме.

Она заверила своей подписью официальные документы с ложными сведениями, а затем предоставила их в уголовно-исполнительную инспекцию для последующего снятия осужденного с учета.

Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ и МВД региона.

- Расследование завершили, а уголовное дело направили на рассмотрение в суд, - говорят в Следственном комитете.