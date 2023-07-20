Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 79-летнюю Веру Володько. Женщина пропала 19 июля в Клинцах. Она вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Была одета в темно- синий байковый халат с коричневым рисунком, серые носки, серые туфли.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. – Возможна потеря памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Веры Володько, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.