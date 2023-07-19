В Брянске автоинспекторы устроят "охоту" на должников. В городе с 19 по 20 июля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Оно направлено на выявление и пресечение фактов уклонения от уплаты административных штрафов в области обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечение принципа неотвратимости наказания в отношении нарушителей ПДД. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Рейдовые мероприятия проводятся во взаимодействии со службой судебных приставов, - говорят в Госавтоинспекции. - Также будет организована проверка транспортных средств, зарегистрированных на должников, с использованием СПО «Паутина».

Автоинспекторы напоминают о том, что неуплата административного штрафа в срок грозит штрафом в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.