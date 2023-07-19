Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске Виктора Залесского назначили прокурором Володарского района. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерацию об этом соосбщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Виктор Александрович родился в 1982 году в Унече. В В 2004 году окончил Московский юридический институт МВД России (Брянский филиал).

В органы прокуратуры на должность помощника прокурора Бежицкого района его приняли в 2005 году. Также работал и следователем прокуратуры Бежицкого района, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жирятинского района и Фокинского района Брянска. Руководил прокуратурами Погарского района и Фокинского района . Брянска.

Классный чин – старший советник юстиции.