Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 8:41

В Брянске Виктора Залесского назначили прокурором Володарского района

Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске Виктора Залесского назначили прокурором Володарского района. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерацию об этом соосбщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Виктор Александрович родился в 1982 году в Унече. В В 2004 году окончил Московский юридический институт МВД России (Брянский филиал).

В органы прокуратуры на должность помощника прокурора Бежицкого района его приняли в 2005 году. Также работал и следователем прокуратуры Бежицкого района, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жирятинского района и Фокинского района Брянска. Руководил прокуратурами Погарского района и Фокинского района . Брянска.

Классный чин – старший советник юстиции.