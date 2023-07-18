В Брянске 16 домов остались без холодной воды

В Советском районе Брянска 16 домов остались без холодной воды. Утром 18 июля на улице Фокина 27/43 произошел прорыв водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме 16 жилых домов, холодной воды нет в поликлинике, обычной и музыкальной школах.

Воду отключили по следующим адресам:

- ул. Фокина, д.18, 20, 22, 27/43, 29, 31, 34б, 35, 37, 37а, 37б; - ул. Карла Маркса, д.1, 3; - ул. Луначарского, д.41, 41а; - ул. Пролетарская, д.34.

Аварию устраняют работники городского водоканала.