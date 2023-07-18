В Брянске на улице Вокзальной потушили пожар в квартире

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в квартире. ЧП произошло 17 июля около десяти часов вечера на улице Вокзальной в доме №156. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Загорелась кухня. В квартире проживают четыре человека.

Ближе к одиннадцати часам вечера пожар потушили. Из подъезда эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет. На месте работали пожарные.

- Жильцам квартиры не требуется расселение - они отправились к родственникам, - сказали в мэрии города.