Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:33

В Брянске на улице Вокзальной потушили пожар в квартире

Из подъезда дома эвакуировали 15 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в квартире. ЧП произошло 17 июля около десяти часов вечера на улице Вокзальной в доме №156. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Загорелась кухня. В квартире проживают четыре человека.

Ближе к одиннадцати часам вечера пожар потушили. Из подъезда эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет. На месте работали пожарные.

- Жильцам квартиры не требуется расселение - они отправились к родственникам, - сказали в мэрии города.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.