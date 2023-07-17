В Брянске организация по бурению скважин задолжала работнику 155 тыс. рублей

В Брянске организация по бурению скважин задолжала работнику 155 тысяч рублей. Человек не получал зарплату с октября 2022 года по январь 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство провело проверку. Материалы передали в Следственный комитет по Брянской области. Там завели уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

- Еще раньше после вмешательства прокуратуры на данном предприятии погасили задолженность по заработной больше трех миллионов рублей перед 29 работниками, - говорят в прокуратуре. – Также за несвоевременную оплату труда выплатили денежную компенсацию 197 тысяч рублей.