В Брянском районе пешеход угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 14 июля около одиннадцати часов вечера на 11 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны Орла в направлении Брянска. Он сбил неустановленного мужнину примерно 45-50 лет, который находился на проезжей части.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга перелом затылочной кости, перелом четвертого ребра справа, ушиб легкого, перелом лонной кости, перелом правой большеберцовой кости, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Мужчина был в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов. Для установления у пострадавшего состояния опьянения при госпитализации взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезвым.