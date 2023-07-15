В Дятьковском районе в ДТП с легковушкой пострадала 14-летняя школьница. Автоавария произошла 14 июля в третьем часу ночи на 46 километре дороги Брянск-Дятьково. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны Брянска в сторону Людиново. Он не справился с управлением, угодил в кювет и врезался в препятствие.

- В ДТП 37-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой руки, - говорят в Госавтоинспекции. – Различные травмы получила и 14-летняя школьница. Обоих госпитализировали.