В брянской Жуковке автоинспектора за 28 взяток оштрафовали на 150 тыс руб

В брянской Жуковке автоинспектора за 28 взяток оштрафовали на 150 тысяч рублей. Теперь уже бывший сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Доказали, что в 2021-2022 годах инспектор патрульной службы за взятки (размер варьировался от одной тысячи до пяти тысяч рублей), в том числе путем денежных переводов на различные банковские счета, не привлекал виновных к административной ответственности за совершенные правонарушения. Полицейский незаконно получил больше 50 тысяч рублей.

- Суд оштрафовал бывшего автоинспектора на 150 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.