Брянские автоинспекторы накажут нарушителей обгона. В областном центре с 14 по 16 июля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный обгон». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять и останавливать водителей, выскакивающих на полосу встречного движения и нарушающих правила обгона. Будут дежурить и скрытые патрули.

- В этом году выявили больше 1000 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, - говорят в Госавтоинспекции. - За данное нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.