Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брасовском районе обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Один снаряд был диной 76 миллиметров, а другой – 105 миллиметров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту обнаружения взрывоопасных предметов выезжала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили боеприпасы.

- В случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру «02» или «112», - говорят в чрезвычайном ведомстве.