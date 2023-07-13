В Брянске капитально отремонтируют дорогу на улице Погарской

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют дорогу на улице Погарской. Работы пройдут на участке от улицы Академика Сахарова до дома № 2. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Строители сделают основание дороги из песка и щебня, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют колодцы инженерных сетей. Также построят тротуары и сделают наружное электроосвещение с современными светодиодными светильниками. Раньше на этой улице не было ни освещения, ни тротуаров. Кроме того, здесь установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят искусственную неровность, сделают газоны.

Капремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнут в этом году, а завершат в 2024 году.