На Брянщине поймали еще одного участника банды «Саранские»

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области задержали еще одного участника банды «Саранские». Перед судом предстал 57-летний фигурант уголовного дела по нескольким статьям. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что не позднее 1995 года мужчина вступил в так называемую банду «Саранские» и позднее возглавил ее силовое звено. Он был организатором и исполнителем преступлений. От криминальной деятельности получал доход. Отвечал за сохранность оружия группировки, обеспечивал оружием других участников, был приближенным к лидеру банды.

С 2003 по 2009 годы в Брянске задержанный вместе с другими участниками банды совершили четыре убийства местных жителей. Один из них был в составе другой преступной группировки, а другой имел самостоятельное влияние в криминальной среде. Один из пострадавших был депутатом Брянского городского совета народных депутатов и занимался легальной предпринимательской деятельностью. Он был убит участниками банды в 2005 году из огнестрельного оружия из-за повышения арендной платы, используемых участниками банды коммерческих помещений на территории городского рынка.

Преступления выявили благодаря совместной межведомственной работе следователей следственного управления СК России по Брянской области, криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудников УМВД России по Брянской области и Главного управления уголовного розыска МВД России.

- Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Сейчас расследование уголовных дел на некоторых участников банды продолжается и находится на завершающей стадии. Одному из бандитов вынесли обвинительный приговор, а дело по обвинению лидера банды рассматривает суд.

Напомним, еще раньше, в июне этого года, отправили в колонию одного участника банды "Саранские". Он менял номера на угнанных автомобилях.