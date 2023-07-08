Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

Брянец за убийство кота получил 200 часов обязательных работ. 56-летний житель Красной Горы стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В мае этого года пьяный мужчина схватил за задние лапы кота – питомца 21-летней дочери, и у нее на глазах несколько раз ударил животное об угол хозяйственной постройки. Кот погиб.

- Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.