В Брянске ремонтируют школу искусств имени Татьяны Николаевой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянске продолжают ремонтировать школу искусств №1 имени Татьяны Николаевой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсмокй городской администрации.

В этом году преобразили «внешний дворик» школы. В нем появилась аккуратная локация для отдыха, уже уложили тротуарную плитку, произвели озеленение. Со дня на день сюда доставят скамейки, урны. Сейчас подрядчик занимается освещением. Вокруг школы загорятся современные фонари.

Благоустройство выполняют по программе инициативного бюджетирования. На реализацию проекта из областного бюджета было выделили чуть больше 1 миллиона 800 тысяч рублей.

- Мы довольны темпом работы подрядчика, претензий нет, - сказала побывавшая на объекте глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова. - Все вопросы всегда оперативно решаются в рабочем порядке. На будущее нам хотелось бы продолжить здесь работы по ландшафтному дизайну, для чего потребуется завезти чернозем и дополнительно озеленить территорию.

Напомним, в прошлом году территория ДШИ, находящаяся неподалеку от ДК БМЗ, была огорожена, тротуарной плиткой выложена центральная дорожка к школе, вдоль нее установили лавочки и урны.