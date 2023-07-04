В Брянской области пристава осудят за служебный подлог

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянском Новозыбкове пристава осудят за служебный подлог. 32-летний

судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Новозыбковскому и Климовскому районам УФССП России по Брянской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Служебный подлог». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что в марте 2022 года для улучшения показателей своей работы судебный пристав-исполнитель, будучи на рабочем месте в Новозыбкове, зная об отсутствии у должника наличия недвижимого имущества, составил постановление о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. Он внес в документ ложные и недостоверные сведения о лице, вынесшем данное постановление, дате, не соответствующей действительности, а также отразил сведения об объектах недвижимости должника, не принадлежащих ему на праве собственности на момент вынесения постановления.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области вместе с сотрудниками подразделения собственной безопасности службы судебных приставов.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в следственном комитете. – материалы уголовного дела направили в суд.