Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Жуковском районе бухгалтера осудят за мошенничество. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 2014 по 2021 года фигурантка в разные периоды времени работала главным бухгалтером в Жуковской детская школа искусств и в Централизованной бухгалтерии Жуковского муниципального округа. Она имела доступ к лицевому счету детской школы искусств, путем формирования заявок на кассовые расходы завышала себе суммы денежных выплат, а также вносила в них ложные сведения, незаконно включая себя в реестры денежных выплат. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию материальный ущерб в 6,6 миллиона рублей.

Обвиняемая частично ущерб возместила.

- Прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой 5,3 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело по существу рассмотрит Жуковский районный суд.