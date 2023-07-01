В Брянской области из-за халатности чиновника в водопроводном колодце погибла женщина

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Навлинском районе из-за халатности чиновника в водопроводном колодце погибла женщина. Бывший начальник отдела администрации Навлинского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что начальник отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации не принял необходимых мер для устранения небезопасного состояния смотрового водопроводного колодца с водой в поселке Большой Пьявицкий Навлинского района. Осенью в 2022 году туда упала 55-летняя женщина. Она захлебнулась водой.

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - говорят в Следственном комитете.

Приговор в законную силу не вступил.