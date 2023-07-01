В Брянске подрядчик не торопится с ремонтом дороги на улице Почтовой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска подрядчик не торопится с ремонтом дороги на улице Почтовой. На месте строительных работ побывал председатель городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Тюканько. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Необходимо срочно усилить состав строительных бригад и ускорить работу, до конца года должен быть сдан значительный объем выполненных работ - на сумму 189 миллионов рублей, - сказал Владимир Тюканько, - Заместитель руководителя подрядной организации предупрежден о последствиях срыва контрактных условий. На следующей неделе проверю, как исправились.

Контракт с компанией «Автодор» заключили в конце 2022 года. Но видимого результата нет. Подрядчик лишь частично убрал аварийные деревья и кронировал зеленые насаждения, уложил несколько десятков метров бордюрного камня.