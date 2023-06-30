В брянских Бордовичах на пожаре дома пострадала хозяйка

Фото: пресс-служб Брянской городской администрации.

В брянском поселке Бордовичи на пожаре дома пострадала хозяйка. Сообщение о возгорании на пульт оперативному дежурному городского отдела ЕДДС поступило 29 июня в 16:54. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По улице Шмидта горел жилой дом. На место пожара выезжали городские спасатели и пожарные. Пострадала хозяйка дома, она доставлена в Первую городскую больницу. Женщина отравилась продуктами горения.

- Полностью пожар потушили в 17:32, - говорят в пресс-службе горадминистрации. – Дополнительную информацию уточняют.