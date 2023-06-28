Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянские таможенники выявили четыре факта контрабанды лесоматериалов из России в страны ЕС и Украину. По каждому случаю завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Во время проверки установили, что предприниматель из Краснодарского края незаконно вывез за границу больше 80 кубометров паломатериала из акации на 1,7 миллиона рублей. Нарушитель использовал фиктивные документы о происхождении древесины.

- Уголовные дела направили в Брянский следственный отдел ЗМСУТ СК России, - говорят в Брянской таможне. - Сейчас расследование по уголовным делам завершили. Индивидуальному предпринимателю вынесли обвинительный приговор с назначением наказания в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.