В брянском Новозыбкове пенсионер в пьяной ссоре ударил приятеля бутылкой по голове. 70-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили и доказали, что мужчина во время ссоры при распитии спиртного с 73-летним местным жителем схватил стеклянную бутылку объемом 0,5 литра и ударил ей не меньше четырех раз оппонента по голове. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии общего режима, – говорят в прокуратуре. – Также с мужчины взыскали в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.