Как примеси влияют на качество зерна? Рассказывает эксперт Брянской испытательной лаборатории

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В России стартовала уборка зерновых. Традиционно первыми к ней приступили южные регионы страны. Совсем скоро уборочная компания начнется и в других субъектах, в том числе и в Брянской области. На стадии производства, а также в процессе уборки урожая формируется зерновая масса. В состав зерновой массы входят как зерна основной культуры, так и разнообразные примеси. Примеси серьезно осложняют хранение, переработку зерна, снижая качество продукции. О видах примесей и их влиянии на качество зерновых рассказывает заведующая отделом качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Венера Умеренкова.

Классификация примесей Примеси появляются в зерновой массе уже при уборке и обмолоте зерна, их количество увеличивается при транспортировке и хранении. Некоторые виды примесей способствуют порче зерна при хранении, например, семена сорных растений имеют более высокую влажность по сравнению с зерном, что может вызвать развитие микроорганизмов и даже самосогревание. С целью контроля за содержанием примесей в зерне появилась необходимость их классифицировать. Примеси подразделяют на две группы: сорную и зерновую. В основу такого деления положено неравнозначное влияние примесей на качество продуктов, вырабатываемых из партии зерна.

Сорная примесь Сорная примесь – это примесь органического и неорганического происхождения, которая резко отличается по химическому составу от основного зерна и подлежит удалению при использовании зерна по целевому назначению. В состав сорной примеси входят: - минеральная примесь (песок, земля, пыль, галька, частицы шпака, руды), попадая в муку или крупу, вызывает ощущение хруста на зубах, поэтому при очистке зерна ее необходимо полностью удалить; - органическая примесь (части стеблей, стержни колоса, мякина, ость, полова и т.д.) является благоприятной средой для развития микроорганизмов и вредителей хлебных запасов, что способствует резкому ухудшению устойчивости зерновой массы при хранении; - сорные семена (семена дикорастущих растений, загнившие, заплесневевшие, обуглившиеся зерна), засоряющие партии зерна; - вредная примесь, которая включает в себя семена некоторых растений и паразитов растительного и животного происхождения (головня, спорынья, вязель, горчак ползучий, лисохвостная софора, мышатник, плевел опьяняющий и угрица - галлы пшеничной нематоды), снижающие качество зерна, что отражается на его пищевых и фуражных свойствах.

Зерновая примесь К зерновой примеси относят нормальные и частично поврежденные зерна основной культуры (битые, изъеденные, давленые, щуплые, недозрелые, проросшие, поврежденные при самосогревании или сушке) и других культурных растений, которые по своей ценности близки к основному зерну. Зерновая примесь, имея некоторую пищевую и кормовую ценность, влияет на качество основного зерна, в отличии от сорной. Поэтому часть этой примеси может быть оставлена в зерновой массе, подготовленной для переработки или скармливания животным.

Специалисты отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» определяют содержание примесей в каждой партии зерна. Состав каждой фракции приведен в стандарте на соответствующую культуру.

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