Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 72-летнего Анатолия Требника. Мужчина пропал в Суземке 28 апреля. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза светло-серые. Был одет в темно-серый пиджак, темно-серые брюки, клетчатую рубашку, серую футболку, кепку, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает об Анатолии Требнике, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.