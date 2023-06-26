Брянец до смерти избил знакомого на поминках его жены

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Дятькове 29-летний ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в ночь с 16 на 17 ноября 2022 года мужчина вместе с приятелем поминали жену последнего. Они находились у него дома. Друзья выпивали. Фигурант набросился на 37-летнего хозяина квартиры и избил его. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой он скончался на месте преступления.

За две недели до совершения преступления ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы.

- Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.