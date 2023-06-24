Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском в поселке Большое Полпино отремонтируют дорогу по улице Объездной. Капитальный ремонт проведут от развязки под путепроводом станции «Полпинская» до улицы Кирпичной. Протяженность участка составит 1,5 километра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь обновят асфальт, отремонтируют тротуары, установят новое освещение, сделают водоотвод. На участке ремонта установят новые светофоры, остановочный павильон, дорожные знаки, нанесут разметку.

Капитальный ремонт улицы Объездной пройдет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы планируют завершить к 20 октября этого года.