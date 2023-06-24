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НовостиОбщество24 июня 2023 8:44

В брянском в поселке Большое Полпино отремонтируют дорогу по улице Объездной

Работы проведут на участке протяженностью 1,5 километра
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском в поселке Большое Полпино отремонтируют дорогу по улице Объездной. Капитальный ремонт проведут от развязки под путепроводом станции «Полпинская» до улицы Кирпичной. Протяженность участка составит 1,5 километра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь обновят асфальт, отремонтируют тротуары, установят новое освещение, сделают водоотвод. На участке ремонта установят новые светофоры, остановочный павильон, дорожные знаки, нанесут разметку.

Капитальный ремонт улицы Объездной пройдет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы планируют завершить к 20 октября этого года.